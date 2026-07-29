Боевики горят в котлах: у Краматорска сжимают клещи, разносят оружие НАТО

Нарушение тылового обеспечения обескровливает врага, после чего он вынужден сдаваться, бежать или гибнуть без боеприпасов и ротации. По словам Гагина, взятием Торского в охват берётся и Дружковка. Эксперт описал этот участок как цепочку: «Там все населённые пункты, как бусинки, нанизываются на дороги, и все эти дороги ведут уже к Краматорску и Славянску».