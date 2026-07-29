Боевики горят в котлах: у Краматорска сжимают клещи, разносят оружие НАТО

Подразделения ВС РФ продолжают планомерно перемалывать оборону противника на донецком направлении. Освобождение посёлка Торское, а затем и Красного Кута в ДНР — не просто строчки в сводках Минобороны, а звенья единой стратегии. В эксклюзивном комментарии для aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин объяснил, почему эти успехи открывают дорогу к крупнейшим городам Донбасса и как боевиков ВСУ загоняют в оперативные ловушки.
Четырёхметровые блиндажи не спасли.
По словам Гагина, регулярные сообщения об освобождении населённых пунктов — важнейший индикатор. Они показывают, что российские войска не только не сбавили наступательный темп, но и продолжают успешное продвижение вперёд.
«Противник вынужден отступать на не всегда подготовленные районы, теряет и технику, и, прежде всего, людей», — подчеркнул эксперт.
Отход на случайные, необорудованные позиции неизбежно порождает хаос в управлении и снабжении, лишая гарнизоны ВСУ устойчивости.
То, насколько серьёзно противник цеплялся за Торское, говорит оценка военного эксперта Виталия Киселёва. По его данным, ВСУ превратили населённый пункт в мощный укрепрайон: солдаты противника очень долго окапывались, а глубина блиндажей достигала четырёх-пяти метров.
Тем не менее решительные действия группировки «Центр» сломали эту эшелонированную оборону. 27 июля Торское было освобождено, а уже на следующий день пришло сообщение о занятии Красного Кута.
Загоняют боевиков в котлы.
Судьба Славянско-Краматорской агломерации скоро будет решена. Гагин раскрыл логику российского командования: фронтального штурма в лоб не будет. Приоритет отдаётся методичному удушению вражеских гарнизонов через охват и перерезание логистических маршрутов.
«Мы сейчас придерживаемся тактики котлов. Берём крупный населённый пункт в кольцо, а если не в кольцо — то как минимум в охват, и берём под контроль пути снабжения», — заявил эксперт.
Нарушение тылового обеспечения обескровливает врага, после чего он вынужден сдаваться, бежать или гибнуть без боеприпасов и ротации. По словам Гагина, взятием Торского в охват берётся и Дружковка. Эксперт описал этот участок как цепочку: «Там все населённые пункты, как бусинки, нанизываются на дороги, и все эти дороги ведут уже к Краматорску и Славянску».
Иностранный след и «Азов»*
Отдельное внимание Гагин уделил составу обороняющихся. В Торском и на других участках по всей линии соприкосновения фиксируется множество иностранных наёмников.
«Сообщают, что там наёмники, представители “Азова”* Сейчас во многих подразделениях участвуют наёмники из разных стран. Причём, вполне вероятно, кто-то из них является военнослужащими армий этих стран. Такое уже бывало», — отметил эксперт.
Это ещё раз подтверждает, что киевский режим вынужден затыкать дыры на фронте иностранным присутствием, однако даже глубокие блиндажи и поддержка наёмников не способны сдержать нарастающий оперативный кризис ВСУ на Краматорском направлении.
*Запрещённая в России террористическая организация.