Минобороны раскрыло детали освобождения Белицкого в ДНР

По данным министерства, перед началом штурма российские военные нанесли серию ударов по выявленным позициям ВСУ, объектам снабжения и укрепленным районам с использованием артиллерии и беспилотников. После этого подразделения скрытно выдвигались к городу, используя особенности рельефа, погодные условия и темное время суток, чтобы избежать обнаружения и подготовиться к атаке.