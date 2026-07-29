Минобороны раскрыло детали освобождения Белицкого в ДНР

Минобороны России опубликовало новые подробности операции по освобождению города Белицкое в Донецкой Народной Республике, проведенной подразделениями 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе группировки войск «Центр». В ведомстве напомнили, что о взятии населенного пункта под контроль было объявлено 23 июля, отметив его важное значение на Добропольском направлении.
По данным министерства, перед началом штурма российские военные нанесли серию ударов по выявленным позициям ВСУ, объектам снабжения и укрепленным районам с использованием артиллерии и беспилотников. После этого подразделения скрытно выдвигались к городу, используя особенности рельефа, погодные условия и темное время суток, чтобы избежать обнаружения и подготовиться к атаке.
В ходе боев штурмовые группы небольшими подразделениями последовательно зачищали здания, превращенные противником в укрепленные огневые точки. Для уничтожения наиболее защищенных позиций применялись гранаты и противотанковые мины, а маршруты продвижения были организованы таким образом, чтобы максимально снизить риск обнаружения и обеспечить успешное выполнение поставленной задачи.
Ранее военное ведомство сообщило о нанесении ударов по украинским портам и судам, которые используются для нужд ВСУ. По данным Минобороны, был поражён балкер в Чёрном море.