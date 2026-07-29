«Врачи Победы». Как снимали фильм о святителе Луке и других хирургах

Сценарий к документальному фильму «Врачи Победы» два года назад написала исследователь и историк, директор музея святителя Луки в Переславле-Залесском Екатерина Каликинская. Сюжет строится вокруг истории создания главного медицинского труда В. Ф. Войно-Ясенецкого «Очерки гнойной хирургии» и того, как эта книга связала его судьбу с судьбой страны.
В картине рассказывается о братстве выдающихся военных врачей, которые спасали раненых и поддерживали опального архиерея. Её увидели 10 тыс. зрителей по всей России. Krsk.aif.ru рассказывает о том, как создавалась кинолента.
Новый формат.
Идея возникла из желания отойти от привычной схемы, по которой снимали предыдущие картины о святителе Луке, объясняет автор сценария.
«Я обратила внимание, что в разных лентах, которые выходят чуть ли не каждый год, очень однообразная схема рассказа о святителе Луке: сюжет просто следует за его автобиографией. Хотелось сделать фокус на его военном служении, потому что эти годы особенно ярко его характеризуют», — рассказала Екатерина.
По её словам, именно в военные годы он добился максимальных результатов. История создания «Очерков гнойной хирургии» драматичная, яркая, в чём-то даже чудесная, она будет особенно близка молодёжи — школьникам, студентам-медикам.
«Фильм всегда воспринимается легче, ярче, доходит до большего числа людей», — добавляет Екатерина.
Книга судьбы.
Сценарист решила сделать смысловым стержнем историю создания главного медицинского труда Войно-Ясенецкого. Он начал работу над книгой в Переславле-Залесском в 1916 году, когда ещё был земским врачом. Тогда же получил предзнаменование свыше, что этот труд станет книгой епископа. И это сбылось через семь лет, когда первое издание «Очерков», написанное в тюрьмах и ссылках, вышло в свет — в 1934 году.
По словам Каликинской, история книги «как в маленьком озерце, отразила всё небо его жизни». В фильме эта линия проходит через ключевые точки биографии: Переславль-Залесский — замысел, Большая Мурта и Красноярск — завершение второго издания, встреча с главным хирургом эвакогоспиталей РСФСР Н. Н. Приоровым, Тамбов — работа в госпиталях, Москва — награждение Сталинской премией и встреча с главным хирургом НИИ Склифосовского Сергеем Юдиным.
Отличительная черта картины в том, что святитель Лука показан не в одиночестве.
«В фильме рассказывается о его коллегах, которые сыграли огромную роль в том, что наша страна победила в войне, их изобретения и личный героизм спасли миллионы раненых. Но одновременно эти великие военные хирурги помогли своему коллеге, протянули ему руку помощи. Сработало врачебное братство», — подчёркивает Екатерина Каликинская.
Поэтому в ленте появляются истории других выдающихся военных хирургов. Название «Врачи Победы» несёт двойной смысл: победа над фашизмом и личное торжество — над гонениями, клеветой, той бездной, из которой власть пыталась не выпустить опального архиерея-хирурга.
Биограф говорит: «Столько лет власть его гнала, унижала, клеветала! Победа в том, что они, объединившись, смогли вывести его на социальную вершину — он стал лауреатом Сталинской премии… Это их общая победа».
Кинохроника.
Производством занималась крымская команда кинофестиваля «Святой Владимир»: режиссёр Ольга Кравчук, продюсер Елена Иваниченко, оператор Александр Матросов. Съёмочная группа состояла из пяти человек.
Екатерина Каликинская отмечает, что материальных артефактов от святителя Луки сохранилось крайне мало. «У него теоретически не могло быть много материальных предметов. Есть снимок, где он в Большой Мурте сидит за столом и пишет материалы по второму изданию “Очерков гнойной хирургии”, а на гвоздике висит мешочек — в нём всё его имущество».
Поэтому ставка была сделана на документы и хронику, на мнения тех наших современников, которые занимаются биографией святителя Луки и чтят его память. Сотрудники Красноярского государственного архива при активном содействии биографа святителя Семена Кожевникова пересняли записки и отчёты Войно-Ясенецкого, адресованные медицинскому начальству.
«Одних предметов мало. Предметы должны заговорить. У нас получилось. Это искусство режиссёра и всей команды», — говорит автор сценария.
Особые усилия были направлены на работу в Красногорском архиве кинодокументов. В фильм вошли редкие кадры: собаки-санитары везут раненого на санях; повозка с печкой внутри; юная девушка-инструктор перевязывает бойца; женщина-хирург выходит из палатки с засученными рукавами, а вся грудь под белым халатом у неё в медалях.
Екатерина убеждена: глядя на таких людей, понимаешь, насколько сильна наша страна.
Музыкальным сопровождением ленты стал первый концерт Шопена. Выбор не случаен: младший брат святителя Луки Павел Феликсович окончил Киевскую консерваторию и любил исполнять произведения этого композитора; будущий епископ в юности часто слышал эту музыку.
Позже в картину добавились произведения Чайковского, которые любил Сергей Юдин, церковные песнопения. Директор музея уверена, что музыка определяет 70% впечатления, и в этом они с режиссёром быстро нашли общий язык.
Кинопоказ стартовал осенью 2025 года и охватил более десяти городов. Ленту посмотрели студенты и учащиеся медвузов и колледжей Красноярска, Канска, Тамбова, Архангельска, Читы, Симферополя, Керчи и Якутска.
«Меня поразило то, что в Москве полные залы были, в первом медколледже — 200 человек, ребята старших курсов в белых халатах, многие, как сказали преподаватели, отпросились с занятий. Я физически чувствовала поле заинтересованности — как заряженное электрическое», — рассказывает Каликинская.
Особую благодарность автор выражает Семену Кожевникову, который организовал показы в Красноярском крае, чтобы фильм увидели и в медуниверситете, и в школах.
Сейчас лента доступна в интернете. Есть и телеверсия, показанная на канале «Культура». Сценарист мечтает, чтобы фильм вошёл в обязательную программу медицинских вузов и использовался на занятиях по истории медицины и врачебной этики.
Чудеса продолжаются.
Для неё самой проект обернулся личным открытием. Каликинская побывала в Красноярске и Большой Мурте, поклонилась святому источнику, увидела два красноярских памятника святителю. Особенно ей дорог монумент у Архиерейского дома, созданный при участии Семена Кожевникова, потому что в нём отражены три ипостаси: хирург, архипастырь и заключённый.
Но, возможно, главное художественное продолжение ещё впереди. Писатель говорит, что её книга для подростков «Один в поле воин» очень кинематографична, ей не раз советовали подумать об экранизации.
«Мне многие говорили, что эта повесть может получить воплощение в художественном фильме. Красноярскому периоду, военному служению святителя уделено много внимания», — делится она. Пока это задумка, но первые визуальные шаги уже сделаны. Омская художница Анастасия Ситдикова, учившаяся в Санкт-Петербурге, защитила диплом по этой повести и создала 12 иллюстраций к будущей ленте. Эти работы Каликинская передала в дар Богучанскому краеведческому музею. Так лента «Врачи Победы» и ещё не снятый художественный фильм словно сомкнулись в одной точке — памяти о святителе.
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