«Врачи Победы». Как снимали фильм о святителе Луке и других хирургах

Сценарист решила сделать смысловым стержнем историю создания главного медицинского труда Войно-Ясенецкого. Он начал работу над книгой в Переславле-Залесском в 1916 году, когда ещё был земским врачом. Тогда же получил предзнаменование свыше, что этот труд станет книгой епископа. И это сбылось через семь лет, когда первое издание «Очерков», написанное в тюрьмах и ссылках, вышло в свет — в 1934 году.