Японец семь лет мучил соседей шумом до 90 децибел и был арестован

В японском городе Киото полиция арестовала 61-летнего безработного музыканта, который на протяжении семи лет терроризировал соседей громкой игрой на гитаре и музыкой. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает The Japan Times.
С 2019 года мужчина почти круглосуточно играл на музыкальных инструментах или слушал радио, используя усилитель для электрогитары. Уровень шума достигал 90 децибел — сравнимого с грохотом поезда в метро.
От постоянного шума трое соседей в возрасте от 60 до 80 лет впали в подтвержденную врачами депрессию, у них диагностировали бессонницу. У одной из женщин развился хронический тиннитус — постоянный звон в ушах.
Полиция не раз приезжала на вызовы, но мужчина продолжал шуметь. При обыске в его квартире нашли 49 электрогитар, 19 усилителей, мандолину и пять радиоприемников. На допросе он признал, что шумел, но заявил, что его музыка не могла причинить соседям вреда, говорится в материале.
Ранее блогер и телеведущая Ида Галич в соцсетях обрушилась с критикой на автомобилистов и байкеров, которые нарушают допустимый уровень шума и мешают спать детям. Галич назвала «иродами» шумных водителей, которые мешают детям спать после 22:00. По ее словам, «даже в такие тупорылые» головы должна прийти мысль о том, что в это время люди могут спать.