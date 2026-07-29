Японец семь лет мучил соседей шумом до 90 децибел и был арестован

Ранее блогер и телеведущая Ида Галич в соцсетях обрушилась с критикой на автомобилистов и байкеров, которые нарушают допустимый уровень шума и мешают спать детям. Галич назвала «иродами» шумных водителей, которые мешают детям спать после 22:00. По ее словам, «даже в такие тупорылые» головы должна прийти мысль о том, что в это время люди могут спать.