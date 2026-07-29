Строителя задержали в Красноярске с 58 свертками гашиша

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники наркоконтроля задержали в Красноярске гражданина одной из стран СНГ, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. При личном досмотре у него обнаружили 58 свертков с гашишем общим весом более 100 граммов.
Мужчина находился в России законно и приехал в Красноярский край на заработки. Он устроился строителем к частному предпринимателю, а затем, по версии полиции, решил дополнительно зарабатывать распространением наркотиков.
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт запрещенных веществ в крупном размере. В краевом МВД подчеркнули, что за наиболее тяжкие преступления в сфере незаконного оборота наркотиков предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.