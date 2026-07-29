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Онищенко рассказал о серьезной подготовке перед отпуском в экзотические страны

Заместитель президента Российской академии образования заявил, что перед поездкой необходимо проконсультироваться с врачом по поводу хронических заболеваний, а также собрать информацию об эпидемиологической ситуации в месте назначения.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Подготовка к поездке в экзотическую страну требует консультации с врачом по поводу хронических заболеванием, а также сбора информации об эпидемиологической ситуации в месте назначения и методах профилактики местных заболеваний. Об этом ТАСС рассказал эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Что касается адаптации организма к абсолютно другому климату (температуре, влажностному режиму, временному) — это всех касается, даже самых здоровых — надо посоветоваться со своим врачом. Потому что уже где-то на третьем десятке у людей так или иначе появляются какие-то проблемы со здоровьем. Это базовая вещь. А что касается заболеваемости — сейчас интернет всем доступен. Загляните на сайт, посмотрите сводки, какая там идет заболеваемость», — сказал Онищенко.

Он добавил, что туроператор, который организует поездку, должен выдать полную информацию об обстановке на территории выбранного для посещения государства и проинструктировать, как уберечься от местных экзотических заболеваний. Академик рекомендовал путешественникам не забывать, что обычная местная пища может вызвать проблемы с пищеварением у не привыкшего к ней человека, к аналогичным последствиям может привести употребление местной воды — чистой, но обладающей непривычным солевым составом.

Он призвал россиян обратить внимание на внутренний туризм, поскольку в стране можно найти возможности для отдыха любого формата, но также отметил, что пока необходимо поработать над сервисом, чтобы он стал «достойным и доступным во всех смыслах».