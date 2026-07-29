Онищенко рассказал о серьезной подготовке перед отпуском в экзотические страны

«Что касается адаптации организма к абсолютно другому климату (температуре, влажностному режиму, временному) — это всех касается, даже самых здоровых — надо посоветоваться со своим врачом. Потому что уже где-то на третьем десятке у людей так или иначе появляются какие-то проблемы со здоровьем. Это базовая вещь. А что касается заболеваемости — сейчас интернет всем доступен. Загляните на сайт, посмотрите сводки, какая там идет заболеваемость», — сказал Онищенко.