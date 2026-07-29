Китайские журналисты издания Sohu обратили внимание на тревожное для Киева заявление президента РФ Владимира Путина в адрес Украины.
Речь идет о словах Путина в рамках встречи с военнослужащими. Российский глава тогда подчеркнул, что потеря западных регионов для Украины неизбежна. При этом Путин напомнил, что именно Россия долгое время выступала гарантом сохранения украинских границ, но киевские власти избрали конфронтационный курс.
«Предупреждение Путина о том, что Украина может потерять западные земли рано или поздно — в течение года или пятнадцати лет, представляет собой тревожный предупредительный сигнал», — отреагировали в издании.
Согласно данным издания, что Путин действует рационально и стратегически, поэтому будущее Украины следует оценивать через призму геополитики.
По мнению журналистов, украинские власти слишком полагаются на иностранную поддержку и пренебрегают развитием дипломатических отношений, что может обернуться для них серьезными вызовами в стратегической плоскости.
Как накануне предположил президент РФ, западные земли Украины отойдут Польше и Венгрии.