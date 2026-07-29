В Хабаровске дольщики дома на Панфиловцев получат квартиры в 2028 году

Строительство дома на улице Кулибина уже возобновилось — там будущего жилья ожидают более 150 человек. Кроме того, специалисты обследуют недостроенную автостоянку на Кавказской и набережной Амура, чтобы определить, как завершить объект и восстановить права ещё 84 пострадавших.