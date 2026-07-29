В Хабаровске дольщики дома на Панфиловцев получат квартиры в 2028 году

В Хабаровске нашли инвестора, который завершит строительство трёх домов на улице Панфиловцев. Ключи от долгожданных квартир 271 дольщику планируют передать во втором квартале 2028 года, сообщили в министерстве строительства Хабаровского края.
Жилой комплекс начали возводить ещё в 2015 году, однако стройка затянулась, а в 2025-м объект включили в Единый реестр проблемных. После этого власти рассматривали два варианта: выплатить людям компенсации или достроить дома за счёт краевого бюджета.
В итоге для объекта впервые в регионе решили применить механизм комплексного развития территории. Инвестор возьмёт на себя завершение домов, а взамен получит участок для дальнейшей застройки.
Параллельно в крае продолжают решать судьбу других долгостроев. На улице Ленинградской квартиры ждёт 451 человек, а для объекта на улице Флегонтова, где свои средства вложили 50 пайщиков, всё ещё ищут инвестора.
Строительство дома на улице Кулибина уже возобновилось — там будущего жилья ожидают более 150 человек. Кроме того, специалисты обследуют недостроенную автостоянку на Кавказской и набережной Амура, чтобы определить, как завершить объект и восстановить права ещё 84 пострадавших.