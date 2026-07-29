Профессор РАН Сазонов: во Вселенной находят все больше загадочных «красных точек»

И когда мы открываем какой-то квазар на очень большом красном смещении — это сдвинутые линии в спектре, — это говорит нам, что объект находится очень далеко от нас, свет от него шел очень долго, и родилось это излучение в ту эпоху, когда нашей Вселенной было гораздо меньше лет, чем сейчас.