Зеленскому конец: Киев вступил в сговор с Израилем и нажил мощного врага

Советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди в эфире телеканала Dijlah TV сообщил о задержании нескольких групп боевиков, причастных к серии атак на государственные объекты на территории страны.
«Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов на территории Ирака. В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины», — заявил аль-Абуди.
По словам советника, разведывательная группа, занимающаяся анализом информации, пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в дела Ирака. При этом аль-Абуди не стал раскрывать ни точное количество задержанных, ни их национальность, ни конкретный перечень атакованных объектов, подчеркнув, что расследование требует крайне тщательного подхода.
Зачем Киеву Ближний Восток.
В эксклюзивном комментарии для aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев объяснил, зачем Киев полез на Ближний Восток. Он убежден, что дело, в первую очередь, в попытке заручиться поддержкой Израиля.
«Украина явно хочет расширить своё участие в других конфликтах. Такое складывается впечатление ввиду того, что ВСУ и спецслужбы Украины полезли на Ближний Восток. Это попытка сделать Украину не только участником конфликта против России, но и расширить масштаб своего участия в других конфликтах», — заявил эксперт.
По мнению Перенджиева, у Киева как минимум две ключевые цели. Первая — заручиться поддержкой не только европейских государств, но и получить поддержку от Израиля и, что самое интересное, от арабских государств, которые противостоят в первую очередь Ирану. Вторая — показать, что Украина является частью ближневосточного политического процесса.
При этом политолог убежден, что Киев не ограничится этим регионом. «Они полезли в Африку. В какой-то мере они уже туда залезли. Есть информация, что там есть украинские различные террористические подразделения, в том числе ведущие агрессивные действия против наших военнослужащих», — отметил Перенджиев.
Теневая экономика как двигатель террора.
Однако за политическими амбициями Киева, по мнению эксперта, скрывается нечто более зловещее. Перенджиев отметил, что Украина является серьёзной распределительной базой для криминального бизнеса. Речь идет о незаконном обороте оружия и боеприпасов, наркотрафике, продаже человеческих органов, сексуальном рабстве и даже торговле детьми.
«Для расширения и укрепления масштабов своей криминальной теневой экономики Киеву нужна и поддерживающая сверху криминальная теневая политика, которая и называется терроризмом. Поэтому они расширяют масштаб этой политики для того, чтобы расширялась криминальная теневая экономика. Вот почему они участвуют в агрессивных действиях против Ирана, и теперь против Ирака», — пояснил Перенджиев.
По его словам, Киев рассчитывает на теневую поддержку от спонсоров международного терроризма — не только в виде денег или вооружений, но и по причине возможности поднять кадровую структуру своих подразделений за счет найма боевиков.
Ответ Багдада не заставит себя ждать.
Как поведет себя Ирак в ответ на задержание украинских боевиков? Перенджиев считает, что реакция Багдада будет жесткой.
«Ирак не будет выходить за рамки своего государства в ответе. Он просто посчитает нужным либо арестовать, либо ликвидировать этих боевиков. И не более того», — пояснил эксперт.
При этом инцидент, по мнению политолога, открывает окно возможностей для глобального взаимодействия против терроризма. «Я хотел бы напомнить, что Владимир Владимирович Путин предлагал создать международный антитеррористический фронт. Это не нашло понимания ни у США, ни у стран НАТО. Но, возможно, сейчас можно вернуться к этой идее. Этот антитеррористический фронт может быть выстроен со странами, кто к этому готов», — добавил Перенджиев.
Тем временем в Кремле уже отреагировали на происходящее. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что география террористической активности киевского режима все расширяется. Расширение Киевом конфликта на Иран и Ирак, по его словам, является опасным и провоцирует очередной виток напряженности.