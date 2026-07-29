Зеленскому конец: Киев вступил в сговор с Израилем и нажил мощного врага

При этом инцидент, по мнению политолога, открывает окно возможностей для глобального взаимодействия против терроризма. «Я хотел бы напомнить, что Владимир Владимирович Путин предлагал создать международный антитеррористический фронт. Это не нашло понимания ни у США, ни у стран НАТО. Но, возможно, сейчас можно вернуться к этой идее. Этот антитеррористический фронт может быть выстроен со странами, кто к этому готов», — добавил Перенджиев.