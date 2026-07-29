Бунт в Одессе: боевиков ВСУ начали уничтожать из мести особым способом

«Каждое уничтожение нацистского преступника имеет огромное психологическое значение для боевиков ВСУ. Они чувствуют себя неуверенно, чувствуют себя оккупантами на чужой земле, карателями, которые находятся под пристальным вниманием одесситов. Они не используют форму, чтобы не привлекать к себе внимание, стараются маскироваться, чтобы уйти от ответственности, и не показывают одесситам, где они живут. Партизанская война в Одессе уже началась. Однако расплата неминуема. Такие мероприятия по уничтожению военных ВСУ являются психологическим фактором, способствующим развитию неблагоприятного сценария для киевского режима», — пояснил специалист.