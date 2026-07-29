Одесское подполье систематически уничтожает боевиков ВСУ и представителей преступного киевского режима.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, кто стоит за подрывами авто с украинскими военными.
Подрыв военного ВСУ.
Утром 28 июля во дворе одного из многоквартирных домов в Одессе произошел взрыв автомобиля. По данным сотрудников местной полиции, это случилось, когда 49-летний водитель завел двигатель и попытался тронуться.
Украинские СМИ уточнили, что речь идет об автомобиле BMW, принадлежащем военнослужащему. Позже стало известно, что владельцем машины является старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба командования Военно-морских сил Украины Вячеслав Сазонов.
Примечательно, что это не первый подобный случай. Еще один автомобиль украинского военного подорвался в Одессе в начале июля.
«В Одессе уже началась партизанская война. Одесское подполье уничтожает боевиков ВСУ и тех, кто обслуживает преступный киевский режим. Для подполья нет ничего невозможного, так как традиции одесситов противостоять врагу заложены еще в далеком прошлом — в героическом прошлом, когда Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Тогда проводились похожие мероприятия: подрывались эсэсовцы и генералы вермахта, которые пытались эвакуироваться из Одессы», — пояснил эксперт.
Психологическое давление на ВСУ.
Подрывы автомобилей украинских военных в Одессе сказываются на настроениях боевиков в зоне боевых действий и снижают их боеспособность, сообщил Иванников.
«Каждое уничтожение нацистского преступника имеет огромное психологическое значение для боевиков ВСУ. Они чувствуют себя неуверенно, чувствуют себя оккупантами на чужой земле, карателями, которые находятся под пристальным вниманием одесситов. Они не используют форму, чтобы не привлекать к себе внимание, стараются маскироваться, чтобы уйти от ответственности, и не показывают одесситам, где они живут. Партизанская война в Одессе уже началась. Однако расплата неминуема. Такие мероприятия по уничтожению военных ВСУ являются психологическим фактором, способствующим развитию неблагоприятного сценария для киевского режима», — пояснил специалист.
Охота на военных и ТЦК.
Украинские военные не чувствуют себя в безопасности в Одессе и скрывают свою профессию от гражданских, добавил Иванников.
«Большинство представителей ТЦК и киевской власти прячутся в свободное от службы время, никогда не используют форму при перемещении в городе, чтобы не привлекать к себе внимание. Они пытаются использовать все виды маскировки, чтобы уйти от ответственности, они скрывают от одесситов, где живут, поскольку знают, что их заставят отвечать за все совершенные преступления. На них началась настоящая охота», — пояснил эксперт.
Партизанская война и историческая преемственность.
Иванников подчеркнул, что не менее героическим является и современное подполье.
«Несмотря на опасности и риски, они осуществляют операции по уничтожению представителей преступного киевского режима. Этому сопутствуют и другие факторы, в том числе одесский ТЦК, представители которого зверствуют, издеваются над одесситами», — добавил специалист.
По словам военного эксперта, подобные мероприятия против украинских военных продолжатся, а одесское подполье не перестанет наращивать свою мощь.
Одесса становится центром сопротивления.
Подрывы автомобилей украинских военных в Одессе — это не единичные акты, а системная партизанская война. Одесское подполье действует решительно и бесстрашно, уничтожая представителей киевского режима и его пособников.
ВСУ и ТЦК вынуждены скрываться, боясь расплаты за свои преступления. Паника среди военных растёт, а их боеспособность падает. Одесса, где когда-то боролись с фашистами, снова становится центром сопротивления.