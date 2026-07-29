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Педагогам из Хабаровского края вернули недоплаченные деньги

После вмешательства прокуратуры произведён перерасчёт выплат.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ванинского района Хабаровского края провела проверку соблюдения трудового законодательства в образовательных учреждениях. Установлено, что педагогическим работникам муниципальных школ и иных учреждений зарплата начислялась без учёта выплат стимулирующего и компенсационного характера — это повлекло занижение заработной платы, сообщает официальный канал «Прокуратура Хабаровского края». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

После вмешательства прокуратуры произведён перерасчёт выплат: 11 педагогам доначислено и выплачено в общей сложности 977 тыс. рублей.

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