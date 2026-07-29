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До 30 млн рублей могут получить фермеры в Красноярском крае

Документы принимаются до 26 августа.

Министерство сельского хозяйства Красноярского края объявило о начале двух отборов. Ветераны специальной военной операции могут получить грант «Агромотиватор» для открытия и развития агробизнеса. Также принимаются заявки на грант для развития фермерских хозяйств. Документы принимаются до 26 августа.

Впервые в регионе выдаётся грант «Агромотиватор» — от 3 до 7 миллионов рублей в зависимости от направления. Средства можно потратить на приобретение, строительство, ремонт объектов, покупку оборудования, животных и семян.

Второй грант — на развитие фермерского дела. Участники могут получить от 3 до 30 миллионов рублей на покупку земли, строительство, подключение к сетям и приобретение оборудования.

Ранее мы сообщали, что медучреждения Красноярского края получат 77 новых авто на 270 млн рублей.