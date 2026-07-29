До 30 млн рублей могут получить фермеры в Красноярском крае

Министерство сельского хозяйства Красноярского края объявило о начале двух отборов. Ветераны специальной военной операции могут получить грант «Агромотиватор» для открытия и развития агробизнеса. Также принимаются заявки на грант для развития фермерских хозяйств. Документы принимаются до 26 августа.