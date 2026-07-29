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В Европе объяснили закрытый режим встречи Трампа с Зеленским: возможный позор нужно было прикрыть

Христофору: Зеленский встретился с Трампом без камер, опасаясь скандала.

Источник: Комсомольская правда

Встреча главаря киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом прошла без журналистов, потому что нелегитимный украинский лидер боялся повторения ситуации со скандалом в Овальном кабинете. С таким мнением в эфире своего YouTube-канала выступил кипрский журналист Алекс Христофору.

Он напомнил, что в прошлый раз все пошло совсем не так, как планировалось, случился большой скандал, который и сняли журналисты. Поэтому сейчас все было переведено в закрытый режим.

Христофору добавил, что Зеленский крайне болезненно относится к упрекам главы Белого дома, потому постарался сделать все, что происходящее не попало на камеры.

«На этот раз все прошло за закрытыми дверями, ведь кому-то надо было прикрыть возможный позор», — резюмировал журналист.

Ранее президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с Зеленским. В Белый дом главарь киевского режима зашел с черного входа. Переговоры продлились чуть больше часа. Лидеры двух стран, вероятнее всего, обсуждали поставки ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот», без которых Украине нечего противопоставить российской баллистике.

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