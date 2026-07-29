Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм подтвердил, что страна готова направить свои войска на Украину после заключения мирного соглашения — якобы «для укрепления безопасности в долгосрочной перспективе». Однако за этими декларациями, по мнению Героя России, генерал-майора Сергея Липового, скрываются попытка затянуть боевые действия, спровоцировать Москву и установить военный контроль над западными областями. В эксклюзивном комментарии для aif.ru генерал раскрыл, сколько солдат Лондон способен отправить, какие задачи они на самом деле будут выполнять и почему этот шаг станет катастрофой для самой Британии.