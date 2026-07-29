Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм подтвердил, что страна готова направить свои войска на Украину после заключения мирного соглашения — якобы «для укрепления безопасности в долгосрочной перспективе». Однако за этими декларациями, по мнению Героя России, генерал-майора Сергея Липового, скрываются попытка затянуть боевые действия, спровоцировать Москву и установить военный контроль над западными областями. В эксклюзивном комментарии для aif.ru генерал раскрыл, сколько солдат Лондон способен отправить, какие задачи они на самом деле будут выполнять и почему этот шаг станет катастрофой для самой Британии.
Зачем нужны британские штыки.
По оценке Липового, гипотетический контингент Соединённого Королевства может насчитывать от трёх до пяти тысяч военнослужащих. Их рассредоточат по всей территории страны вдоль линии боевого соприкосновения, однако миссия этих сил будет далека от классического миротворчества.
«Они станут работать на затягивание боевых действий и подготовку ВСУ к новым столкновениям», — пояснил генерал-майор.
Лондон, по его словам, пытается прикрыть «преступные действия киевского режима» мандатом международных миротворцев, который активно лоббирует. При этом ключевые условия для легитимного ввода войск сегодня полностью отсутствуют.
«Для этого необходимо соблюдение ряда требований, которые сейчас никто даже не рассматривает: гарантии безопасности и, самое главное, соглашение обеих сторон — и России, и Украины. Пока это лишь пустые заявления и не более того», — сказал Липовой.
Любой британский военный окажется под ударом.
Генерал подчеркнул: командование ВС РФ и политическое руководство Великобритании прекрасно понимают, что произойдёт в случае реального пересечения границы. Как только британские подразделения зайдут на украинскую территорию, они автоматически превратятся в приоритетную и законную военную цель для российских ракетных ударов.
«Бернэм осознаёт, как и его предшественники: британское общество никогда не простит своему руководству уничтожение их солдат нашими ракетами», — отметил собеседник издания.
По его данным, речь идёт о профессиональных военных, оснащённых стрелковым оружием и бронетехникой для патрулирования и наблюдения. Вероятным местом их дислокации могут стать западные регионы Украины. Однако за ширмой наблюдательной миссии эксперт видит прямую провокацию.
«Мы все знаем, что за этим стоит очередная попытка дать киевскому режиму передышку для перегруппировки ВСУ», — заявил Липовой.
Присутствие натовских военных, призванное якобы «остановить боевые действия», станет лишь фактором эскалации и не принесёт Украине желаемой безопасности.
Протекторат вместо миротворчества.
Главная скрытая угроза, по мнению генерала, кроется в геополитических амбициях Лондона. Анализируя мотивы британского руководства, Липовой указал: в случае потенциального перехода центральной и южной частей Украины под российский контроль Соединённое Королевство постарается закрепиться на западе страны.
«В данной ситуации скрытой целью может быть только взятие под протекторат Западной Украины. Это регион, который легче поддаётся манипуляции сознанием местного населения. На случай, если центральная и южная часть Украины перейдёт под российский контроль, они попытаются оккупировать западные области под видом миротворцев и защиты конституционного строя», — заявил Липовой.
Таким образом, официально декларируемая гуманитарная миссия оказывается лишь прикрытием для расчленения страны и удовлетворения имперских амбиций Лондона, заключил эксперт.