В Чегдомыне проверили готовность котельных к зиме

Исполняющий обязанности министра ЖКХ Хабаровского края Сергей Фёдоров посетил котельные в рабочем поселке Чегдомын Верхнебуреинского района. Визит состоялся в рамках контроля за подготовкой объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2026/2027 годов. На котельных уже провели очистку и промывку оборудования, труб, воздуховодов и газоходов. Подготовка объектов находится на постоянном контроле губернатора Дмитрия Демешина. Котельная № 1 укомплектована пятью котлами мощностью 10 Гкал/ч каждый. До начала отопительного сезона здесь предстоит очистить галереи, промыть пластины водоподготовительной установки и провести ревизию рабочих колес сетевых насосов. На котельной № 2, где смонтированы три котла аналогичной мощности, запланированы замена участка трубопровода и ревизия конвейерной ленты системы топливоподачи. Готовность объектов составляет 46%, работы идут по графику. «Мы держим на контроле каждый объект теплоснабжения, особенно в отдаленных населенных пунктах. Задача — сделать все необходимое, чтобы обеспечить бесперебойным теплом жителей поселка в предстоящую зиму», — отметил Сергей Федоров. На сегодняшний день в Хабаровском крае подготовлены 108 котельных из 318, капитально отремонтирован 41% теплотрасс, промыто и опрессовано 77% сетей, 91% прошли гидравлические испытания.