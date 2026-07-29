Курьер мошенников, обокравших двух пенсионерок, задержан в Комсомольске

Накануне в полицию обратились две пожилые жительницы города Юности. Им поступили звонки на стационарные телефоны. Звонившие представились их сыном и дочерью и сообщили, что нанесли травмы подросткам в ДТП, поэтому им срочно нужны деньги для урегулирования ситуации во избежание уголовной ответственности. Также к разговору подключились другие аферисты, действовавшие под видом силовиков. Мошенники потребовали у одной пенсионерки 150 тысяч рублей, а у другой — 1 млн рублей. За деньгами приехал курьер, который забрал у одной женщины 500 тысяч рублей, а у второй — 150 тысяч рублей. Общий размер ущерба от действий мошенников и их сообщника составил 650 тысяч рублей. Уже позже пенсионерки связались со своими настоящими детьми и поняли, что стали жертвой преступников, после чего обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали 18-летнего курьера, который получил от злоумышленников 60 тысяч рублей за свои услуги. По этому факту возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают других лиц, причастных к этому преступлению.