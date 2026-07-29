В Красноярске приводят в порядок городские фонтаны

В Красноярске продолжается ремонт городских фонтанов. На части объектов проводят косметические работы, другие обновляют капитально или полностью меняют формат. Сейчас специалисты ремонтируют фонтан «Арлекин и Коломбиана» напротив театра юного зрителя. Рабочие меняют гранитную облицовку и усиливают гидроизоляцию, чтобы вода не просачивалась через стыки и не разрушала конструкцию, также на фонтане почистят чашу, проверят форсунки, насосы и другое оборудование. Работы проходят в рамках регулярного обслуживания, без длительного закрытия объекта. В ближайшее время облицовку начнут обновлять и на фонтане «Фемида» возле краевого суда на проспекте Мира. Более масштабные работы идут на фонтане «Гейзеры» на улице Копылова, 44. Его ремонтируют по отдельному проекту и фактически обновляют почти полностью. Чаша и гидроизоляция уже готовы, началась облицовка. Завершить восстановление планируют до конца благоустроительного сезона. [caption id= «attachment_372495» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Изменится и фонтан перед Культурным центром на улице Высотной. Его ремонтировали вместе с благоустройством площади по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», но после демонтажа выяснилось, что конструкция сильно изношена. Поэтому старый фонтан решили снести и заменить современным пешеходным. Новое водное сооружение будет без открытой чаши: струи станут бить из решеток, расположенных вровень с брусчатым покрытием. Сейчас уже смонтирован канализационный колодец, следующим этапом станет установка гидравлической системы. Всего за счет городского бюджета в Красноярске обслуживаются 29 фонтанов. В этом сезоне не работают фонтаны «Гейзеры», «Икар» и «Реки Сибири». «Икар» в сквере Космонавтов планируют капитально отремонтировать вместе с будущим благоустройством сквера, а «Реки Сибири», ранее демонтированный из-за работ на Театральной площади, восстанавливают за счет инвесторов. В мэрии уточнили, что сезон работы фонтанов в Красноярске традиционно завершается в конце сентября. После этого водные сооружения законсервируют на зиму, а вновь запустят 9 мая. Напомним, что 179 лифтов и 125 систем газоснабжения заменят в Красноярском крае.