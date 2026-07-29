Артистка цирка в Нью-Йорке промахнулась из арбалета и случайно ранила мужа

В США работница цирка подстрелила своего партнера из арбалета во время выступления на ярмарке в штате Нью-Йорк, сообщает CBS News.
Инцидент произошел вечером 24 июля в городе Миддлтаун во время представления цирка Murcia. Супруги Ана Даса Тавера и Эдвин Куэрво Ранхель демонстрировали опасный номер со стрельбой из арбалета. Женщина целилась в мишень, которую муж держал в руках, но промахнулась — стрела попала ему в шею.
Ранхель был экстренно эвакуирован вертолетом в больницу. Медики сообщили, что стрела задела только мягкие ткани сбоку шеи, не повредив жизненно важных сосудов. Ее безопасно извлекли, наложили швы, и уже на следующий день мужчину выписали.
Представление в день происшествия отменили, однако уже в субботу цирк вернулся к обычному графику, исключив опасный номер из программы, говорится в материале.
26 мая стало известно, что трехлетняя девочка нашла пистолет отца, который лежал на камине, взяла его и случайно выстрелила в голову младшей сестре Майле. Ребенку был один год и девять месяцев. Мужчина признался, что знал об интересе дочери к пистолету и не должен был оставлять его без присмотра.