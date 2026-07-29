Артистка цирка в Нью-Йорке промахнулась из арбалета и случайно ранила мужа

26 мая стало известно, что трехлетняя девочка нашла пистолет отца, который лежал на камине, взяла его и случайно выстрелила в голову младшей сестре Майле. Ребенку был один год и девять месяцев. Мужчина признался, что знал об интересе дочери к пистолету и не должен был оставлять его без присмотра.