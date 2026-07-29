Большой праздник. День города Омска-2026 будут отмечать три дня

В 2026 году торжества проходят под слоганом «Одна на всех — культурная столица» и посвящены статусу Культурной столицы России и Году единства.
В Омском городском пресс-центре организаторы рассказали о программе праздника. В афише — выступления звёзд, фестивали и особые акции для омичей и гостей города.
Марафон и звёзды.
Праздник стартует 31 июля в 17.00 на Любинском проспекте и Соборной площади, вечером горожан ждёт концерт Клавы Коки.
Суббота, 1 августа, станет днём главного спортивного события — Сибирского международного марафона. Забег пройдёт под аккомпанемент Омского симфонического оркестра, старт — в 8.00. Вечером на Соборной площади состоится церемония награждения победителей, которая завершится выступлением хедлайнера Ольги Серябкиной. Особую ноту в концертную программу добавят хиты 90-х от Андрея Державина и группы «Сталкер».
Любинский проспект станет одной из ключевых площадок. Среди ярких событий — фестиваль национальных культур и народных промыслов «Сильна Сибирь единством народов» с ярмаркой (12.00−19.00) и концертной программой (13.00 — 22.00). В 15.00 под часами-курантами пройдёт концерт «Музыка Любинского проспекта». На сцене прозвучат новые песни об Омске. К зрителям выйдут авторы песен — победители народного голосования.
На площадках можно будет не только наблюдать, но и участвовать, например, желающие смогут попробовать себя в роли исполнителя на сцене возле музея Врубеля или в сквере им. Алтунина. Последняя локация станет территорией настоящего семейного праздника. Здесь весь день будут выступать детские творческие коллективы, работать сцены, фотозоны и интерактивные площадки.
Улица Музейная предложит интеллектуальную программу. Здесь представят проект «Омская фишка» — игру, которая поможет лучше узнать город. В ней четыре тематические линии, и участвовать будет интересно не только детям, но и взрослым. Параллельно пройдёт фестиваль настольных игр от Омских муниципальных библиотек.
Концепция этого года — Омск как культурная столица. Мы хотим показать город с разных сторон: как семейный, театральный, музыкальный, цирковой, молодёжный, интеллектуальный. Весь центр будет раскрывать эти грани.
«Флора» и «Щит Сибири».
Дендросад им. Гензе примет традиционный праздник «Флора». В этом году его перенесли сюда из-за масштабных работ по благоустройству Выставочного сквера. Гости смогут познакомиться с уникальными растительными композициями и новыми локациями.
Парк Победы приглашает на исторический фестиваль реконструкции «Щит Сибири» — он будет работать 1 и 2 августа. В воскресенье праздник продолжится и на Соборной площади.
Мы работаем без отпусков — в культуре их не бывает, особенно в год больших праздников. Наша задача — чтобы люди отдыхали, а мы создавали для этого атмосферу.
В мероприятиях Дня Омской области и города Омска примут участие более 100 коллективов, это порядка 4000 человек, которые сделают праздник незабываемым. Мероприятия намечены не только в областном центре, но и в каждом муниципальном районе.
Делегации и награды.
«На торжества приедут делегации из Республик Беларусь и Казахстан, а также гости из подшефного Омску города Стаханова. В городе делается всё, чтобы праздник был не только ярким, но и безопасным», — подчеркнул министр культуры Юрий Трофимов.
Отдельное внимание уделено чествованию достойных горожан. Звания почётного гражданина Омска удостоятся заслуженный работник культуры РФ Владимир Шалак и начальник 242-го учебного центра подготовки младших специалистов ВДВ Виталий Репин.
С начала июля в городе идёт конкурс «Омские улицы», подведение его итогов приурочат к празднику. А уже на этой неделе мэр и руководители администрации начали поздравлять почётных граждан, героев РФ и СССР, а также долгожителей — омичей, которым исполнилось 100 лет и больше (таких в Омске сейчас 105 человек).
Ещё до основных дат праздничные программы стартовали в микрорайонах. Их организуют комитеты территориального общественного самоуправления.
Кроме того, в Городском музее искусства Омска с 23 июля работает выставка архитекторов, дизайнеров и художников, посвящённая теме культурной столицы. 7 августа подведут итоги и наградят лауреатов премии.
Всего в праздничной программе 310 событий по всему региону. Их число символизирует годовщину со дня основания Омска.