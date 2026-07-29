Большой праздник. День города Омска-2026 будут отмечать три дня

С начала июля в городе идёт конкурс «Омские улицы», подведение его итогов приурочат к празднику. А уже на этой неделе мэр и руководители администрации начали поздравлять почётных граждан, героев РФ и СССР, а также долгожителей — омичей, которым исполнилось 100 лет и больше (таких в Омске сейчас 105 человек).