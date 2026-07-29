Адвокат Алешкин сказал, куда жаловаться на завышение цен на АЗС

Однако в этом случае есть важное уточнение. В ФАС необходимо обращаться, если вы подозреваете системное нарушение. Например, несколько сетей одновременно подняли цены без видимых причин, есть признаки картельного сговора, одна компания злоупотребляет доминирующим положением или на рынке искусственно создают дефицит.