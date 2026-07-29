Адвокат Алешкин сказал, куда жаловаться на завышение цен на АЗС

При выявлении фактов завышения цен на топливо на АЗС можно отправить соответствующее обращение в два ведомства, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru адвокат Андрей Алешкин.
Напомним, территориальные органы ФАС возбудили дела к владельцам АЗС в Нижегородской и Новосибирской областях, Пермском крае и Республике Коми по признакам необоснованного повышения цен на топливо.
Алешкин, комментируя эти инциденты, пояснил, что владельцам автозаправочных станций может грозить административная или уголовная ответственность. В последнем случае предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы.
Эксперт объяснил, куда в случае необоснованного повышения цен на топливо можно пожаловаться потребителям.
«Обращаться гражданам в этом случае можно в Федеральную антимонопольную службу или Роспотребнадзор», — подчеркнул юрист.
Однако в этом случае есть важное уточнение. В ФАС необходимо обращаться, если вы подозреваете системное нарушение. Например, несколько сетей одновременно подняли цены без видимых причин, есть признаки картельного сговора, одна компания злоупотребляет доминирующим положением или на рынке искусственно создают дефицит.
А в Роспотребнадзор можно обратиться, если нарушение носит более бытовой характер.
Ранее депутат Свищев рассказал о новом мошенничестве в приложениях о бензине.