В РФ разрабатывают интеллектуальный сервис для подготовки юридических документов

Особое внимание команда уделила исследованию потребностей будущих пользователей. Перед началом разработки было проведено более 150 интервью с людьми, которые регулярно сталкиваются с трудностями при получении квалифицированной юридической помощи. Исследование показало, что проблема доступности юридической помощи особенно остро проявляется среди граждан. Во многих случаях люди отказываются защищать свои права, поскольку стоимость юридической помощи превышает сумму возможного спора, а отсутствие специальных правовых знаний затрудняет самостоятельную подготовку документов и обращение в компетентные органы.