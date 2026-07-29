В РФ разрабатывают интеллектуальный сервис для подготовки юридических документов

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Интеллектуальный конструктор для подготовки юридических документов с использованием технологий ИИ планируют разработать в Новосибирском госуниверситете (НГУ) в 2027 году. Сервис позволит пользователям самостоятельно подготавливать документы, получать рекомендации по действиям и сделает квалифицированную юридическую помощь более доступной, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Сервис позволит гражданам самостоятельно готовить юридически корректные документы, существенно снижая барьер доступа к правовой защите. По словам команды проекта, технология будет полезна не только гражданам, но и юристам, позволяя автоматизировать подготовку типовых документов и сократить временные затраты на рутинные задачи», — рассказали в вузе.
Особое внимание команда уделила исследованию потребностей будущих пользователей. Перед началом разработки было проведено более 150 интервью с людьми, которые регулярно сталкиваются с трудностями при получении квалифицированной юридической помощи. Исследование показало, что проблема доступности юридической помощи особенно остро проявляется среди граждан. Во многих случаях люди отказываются защищать свои права, поскольку стоимость юридической помощи превышает сумму возможного спора, а отсутствие специальных правовых знаний затрудняет самостоятельную подготовку документов и обращение в компетентные органы.
Команда рассчитывает, что «Конструктор документов» в перспективе может внести вклад в повышение доступности юридической помощи и упростить защиту прав граждан. Проект поддержан Фондом содействия инновациям по программе «Студенческий стартап» федерального проекта «Технологии».