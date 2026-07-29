Бойцы «Севера» малыми группами зашли в тыл ВСУ и взяли Артельное в кольцо

«Наша задача была зайти в тыл противника, закрепиться, обрезать пути снабжения, возможность его ротации с дальнейшим закреплением на них. Что мы успешно выполнили. В дальнейшем продвинулись вглубь обороны, соединились с нашими союзниками, взяли в кольцо данный населённый пункт с последующей его зачисткой и освобождением от вражеских сил», — подчеркнул Арта.