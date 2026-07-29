Минпросвещения: в 10−11 классах обновят программы по пяти предметам

Российские школьники в 10−11 классах с 1 сентября 2027 года начнут изучать ряд предметов по обновленным практико-ориентированным программам.
«В рамках стандарта среднего общего образования актуализированы программы по физике, химии, биологии, математике и информатике», — сказал РИА Новости эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.
Сообщается, что программы скорректированы в соответствии с достижениями современной науки.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения намерено сделать содержание обучения более прикладным. Подробнее о том, что это значит, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем новость об отмене домашнего задания в школах России в 2026 году взволновала общественность и вызвала бурные дискуссии. Почему первоклашек освобождают от домашней работы и к чему это приведет, разбираемся с экспертами.