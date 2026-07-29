В Красноярск ввезли более 20 тонн арбузов, зараженных дынной мухой

«Для жизни и здоровья человека дынная муха не опасна, но она является особо опасным карантинным вредным организмом бахчевых культур, ограниченно распространенным на территории Российской Федерации. Дынная муха повреждает арбузы, огурцы, кабачки, тыкву и другие растения. В районах, где вредитель широко распространен, потери урожая могут быть очень значительными — до 50−100%, что наносит колоссальный ущерб сельскому хозяйству и в целом экономике региона», — рассказали в Управлении.