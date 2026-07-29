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В ГД предложили дать кредитные каникулы потерявшим товар из-за атак селлерам

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин отметил, что «ВБ Банк» и «ВБ Финанс» уже предоставили отсрочки пострадавшим продавцам.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Депутаты фракции КПРФ в Госдуме предложили предоставить временные кредитные каникулы продавцам, потерявшим товар в результате террористических ударов ВСУ по складам маркетплейсов. Письмо, направленное парламентариями премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, есть в распоряжении ТАСС.

«КПРФ считает, что в сложившейся ситуации необходимо оказать дополнительную поддержку пострадавшим предпринимателям. В рамках собственных мер поддержки дочерние финансовые компании Wildberries — “ВБ Банк” и “ВБ Финанс” — уже предоставили селлерам бесплатную отсрочку по всем кредитам и займам. Мы предлагаем распространить аналогичный механизм на все без исключения банки и кредитные организации», — рассказал ТАСС один из авторов обращения, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Как отмечается в письме, многие продавцы, торговавшие через электронные площадки, регулярно пользовались кредитами для развития бизнеса и имели непогашенные задолженности перед банками. Однако из-за сложностей с возмещением утерянных средств они несут значительные издержки и сокращают операционную деятельность, что может привести к снижению количества товаров на маркетплейсах и закрытию производств.

В связи с этим депутаты предложили «внедрить возможность предоставления временных кредитных каникул и освобождения от выплаты процентов при условии подтверждения убытков, возникших вследствие обстоятельств непреодолимой силы (военных действий)». Порядок подтверждения ущерба и сроки предоставления кредитных каникул предлагается определить правительству Российской Федерации, указано в письме.

«Сегодня важно не допустить разорения десятков тысяч самозанятых, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Это позволит сохранить рабочие места, налоговые поступления и устойчивость российской экономики», — заключил Афонин.

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