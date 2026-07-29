В ГД предложили дать кредитные каникулы потерявшим товар из-за атак селлерам

«КПРФ считает, что в сложившейся ситуации необходимо оказать дополнительную поддержку пострадавшим предпринимателям. В рамках собственных мер поддержки дочерние финансовые компании Wildberries — “ВБ Банк” и “ВБ Финанс” — уже предоставили селлерам бесплатную отсрочку по всем кредитам и займам. Мы предлагаем распространить аналогичный механизм на все без исключения банки и кредитные организации», — рассказал ТАСС один из авторов обращения, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.