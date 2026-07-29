Футбольный клуб «Енисей» объявил об изменениях в тренерском штабе

«Наша основная задача — готовить резерв для основной команды. Но, конечно, я хочу видеть результат. Без него не будет должной подготовки. Какое место меня устроит? Сложно сказать, но команда явно должна быть выше в таблице, чем сейчас», — цитируют тренера Gornovosti.ru.