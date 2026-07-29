Футбольный клуб «Енисей» объявил об изменениях в тренерском штабе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Легендарный российский специалист Александр Тарханов назначен главным тренером команды «Енисей-2».
Прежний наставник дубля Александр Кишиневский продолжит работу в качестве старшего тренера и будет отвечать за подготовку нападающих. О других кадровых изменениях в клубе обещают сообщить позднее.
По словам Александра Тарханова, главная задача команды — подготовка игроков для основного состава, однако важны и спортивные результаты.
«Наша основная задача — готовить резерв для основной команды. Но, конечно, я хочу видеть результат. Без него не будет должной подготовки. Какое место меня устроит? Сложно сказать, но команда явно должна быть выше в таблице, чем сейчас», — цитируют тренера Gornovosti.ru.
В связи с новым назначением Тарханов покинул пост главного тренера женской команды «Енисей». Исполняющим обязанности наставника ЖФК стал его помощник Евгений Алексеев.
Первый матч под руководством Александра Тарханова «Енисей-2» проведет уже 2 августа в Санкт-Петербурге против местной «Звезды». Сейчас красноярская команда занимает 13-е место в группе 2 Второй лиги Б.