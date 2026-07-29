Лжеинкассатор забрал у пенсионерок 650 тысяч рублей в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре 18-летнего горожанина задержали после того, как он забрал у двух 84-летних пенсионерок 650 тысяч рублей для телефонных мошенников. Молодой человек нашёл в соцсетях «работу инкассатором» и выполнял указания неизвестного куратора, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Обеим женщинам позвонили на домашние телефоны и представились их детьми. Собеседники уверяли, что якобы сбили подростков, оказались под стражей и теперь должны срочно заплатить за «урегулирование вопроса». Затем к разговору подключились лжесотрудники силовых структур и предупредили, что за деньгами приедет доверенное лицо.
Находясь под психологическим давлением, одна пенсионерка передала курьеру 500 тысяч рублей, вторая — ещё 150 тысяч. Обман раскрылся вскоре после его ухода, когда женщины связались с настоящими родственниками и узнали, что с ними всё в порядке.
Полицейские установили юношу и задержали его. Он признался, что получал от куратора адреса потерпевших, суммы и номера счетов, после чего забирал наличные и переводил их через банкомат. За два выезда курьеру заплатили 60 тысяч рублей, из которых семь тысяч он успел потратить.
По двум эпизодам возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы. Во время обыска у фигуранта изъяли оставшиеся 53 тысячи рублей и телефон, а на время расследования ему запретили совершать определённые действия.