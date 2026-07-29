Лжеинкассатор забрал у пенсионерок 650 тысяч рублей в Комсомольске-на-Амуре

Полицейские установили юношу и задержали его. Он признался, что получал от куратора адреса потерпевших, суммы и номера счетов, после чего забирал наличные и переводил их через банкомат. За два выезда курьеру заплатили 60 тысяч рублей, из которых семь тысяч он успел потратить.