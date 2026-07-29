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Прощание с сенатором Грэмом* прошло с закрытым гробом

В Вашингтоне прошла церемония прощания с сенатором Линдси Грэмом*, гроб с телом которого оставался закрытым на протяжении всего мероприятия. Трансляцию вел телеканал C-Span на YouTube.

В Вашингтоне прошла церемония прощания с сенатором Линдси Грэмом*, гроб с телом которого оставался закрытым на протяжении всего мероприятия. Трансляцию вел телеканал C-Span на YouTube.

В ротонде Капитолия США гроб был накрыт американским флагом. Позже, в Вашингтонском национальном соборе, флага уже не было, однако гроб так и не открыли во время прощания.

12 июля Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. По словам журналистки Маргарет Бреннан, перед своей смертью американский сенатор заявил, что Белый дом якобы поддержал предложенный им план по введению пошлин для покупателей российской нефти.

Политолог-американист Малек Дудаков предположил, что причиной смерти Грэма* могли стать его возраст и проблемы со здоровьем.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля прокомментировал смерть американского политика. Он отметил, что на Украине глубоко опечалены сообщением о смерти Линдси Грэма*. Украинский лидер также подтвердил, что дважды встречался с сенатором перед его кончиной.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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