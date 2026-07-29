Командир рассказал о скрытном продвижении ВС РФ при освобождении Белицкого

По его словам, разведчики и штурмовые группы получили задачу действовать максимально скрытно. Военные не вступали в бой даже при появлении противника поблизости, поскольку преждевременное открытие огня могло раскрыть их расположение. Когда необходимые силы были собраны, подразделения перешли к занятию зданий и закреплению в городе. По оценке Саенко, украинские военные не ожидали, что российским группам удастся продвинуться настолько глубоко.