Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нелегалов нашли в Амурском районе Хабаровского края во время рейда полиции

По итогам проверок на нарушителей составили административные протоколы по части 1 статьи 18.11 КоАП РФ.

В Амурском районе полицейские проверили места проживания и работы иностранных граждан и выявили восемь нарушений миграционных правил. Рейды прошли в квартирах, общежитиях, хостелах и на строительных площадках, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Всего сотрудники полиции посетили 14 объектов и проверили документы у 78 человек. Семь нарушений обнаружили в местах массового пребывания иностранцев, ещё одно — во время совместного рейда с другими службами.

По итогам проверок на нарушителей составили административные протоколы по части 1 статьи 18.11 КоАП РФ. Теперь материалы рассмотрят в установленном порядке.

Кроме того, полиция запретила двум иностранным гражданам въезд в Россию. В одном случае причиной стала неуплата административного штрафа, во втором — превышение разрешённого срока пребывания в стране.

Проверки проводились в рамках операции «Контролируемое лицо — 2026». Сотрудники миграционного подразделения продолжат обследовать места, где живут и работают иностранцы.