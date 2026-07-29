Нелегалов нашли в Амурском районе Хабаровского края во время рейда полиции

В Амурском районе полицейские проверили места проживания и работы иностранных граждан и выявили восемь нарушений миграционных правил. Рейды прошли в квартирах, общежитиях, хостелах и на строительных площадках, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Всего сотрудники полиции посетили 14 объектов и проверили документы у 78 человек. Семь нарушений обнаружили в местах массового пребывания иностранцев, ещё одно — во время совместного рейда с другими службами.
По итогам проверок на нарушителей составили административные протоколы по части 1 статьи 18.11 КоАП РФ. Теперь материалы рассмотрят в установленном порядке.
Кроме того, полиция запретила двум иностранным гражданам въезд в Россию. В одном случае причиной стала неуплата административного штрафа, во втором — превышение разрешённого срока пребывания в стране.
Проверки проводились в рамках операции «Контролируемое лицо — 2026». Сотрудники миграционного подразделения продолжат обследовать места, где живут и работают иностранцы.