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Труп мужчины повис на заборе в Хабаровске

Мужчина скончался у собственного дома — проживал он на первом этаже. По словам соседей, работал дорожным строителем, периодически выпивал, но не буянил. Накануне вечером пытался «настрелять» сигарет. Местные предполагают, что мужчина вылез из своей квартиры через окно, полез через забор и неудачно упал.

Источник: Губерния онлайн

Мужчина скончался у собственного дома — проживал он на первом этаже. По словам соседей, работал дорожным строителем, периодически выпивал, но не буянил. Накануне вечером пытался «настрелять» сигарет. Местные предполагают, что мужчина вылез из своей квартиры через окно, полез через забор и неудачно упал.