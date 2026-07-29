Комсомольские пловцы Глеб Корсун и Ксения Егорова отобрались на «Спартакиаду народов России»

В составе сборной Хабаровского края спортсмены заняли 3-е место на Первенстве России по плаванию среди юниоров и юниорок. Соревнования завершились в Калуге 25 июля. Теперь с 18 по 22 августа наши соотечественники будут состязаться на «Спартакиаде сильнейших» в Екатеринбурге.