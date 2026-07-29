Комсомольчанин Павел Карепанов вошел в 8-ку лучших на международном турнире по стрельбе из лука в Китае

Состязания провели в городе Суйфэньхэ. Там участвовали 340 спортсменов из России и поднебесной. Они соперничали в классах: классический, блочный, беспредельный и традиционный лук. На дистанции 30 метров в личном зачете Павел Карепанов занял 7-е место. Международный турнир дружбы народов по стрельбе из лука проводят уже 10-й год подряд.