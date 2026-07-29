В ТОГУ наградили победителей олимпиады «Лесные профессионалы»

В Тихоокеанском государственном университете подвели итоги краевой олимпиады «Лесные профессионалы». Она стала финальным событием цикла работы школьных лесничеств в этом учебном году. Дипломы победителям вручили ректор ТОГУ Юрий Марфин и заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки края Герман Гомбоев. «После обучения мы очень ждем вас в лесной отрасли! Нам нужны именно такие — пытливые, грамотные и неравнодушные. Двери наших учреждений и предприятий открыты для вас. Приходите к нам развиваться, предлагать идеи и вместе создавать будущее российского леса», — обратился к участникам Гомбоев. Особые слова благодарности прозвучали в адрес выпускников школьных лесничеств «Планета-85», «Панакс» и «Этурс». Школьники завершили трехлетнее обучение по программе «Лесная академия» и совсем скоро продолжат образование в Вяземском лесхоз-техникуме имени Н. В. Усенко и в ТОГУ.