Погребение XIX века нашли археологи на территории Амурской области

С начала июля на месте Албазинской Свято-Троицкой церкви работает археологическая экспедиция под руководством члена Амурского регионального отделения Российского военно-исторического общества Андрея Черкасова. Около 30 археологов и студентов из разных городов страны работают на раскопе в центральной части Албазинского острога и исследуют маньчжурские укрепления. Здесь нашли погребение XIX века. Предположительно, в нем покоится священник Лев Конаровский, умерший в 1881 году. «Обнаруженное погребение удивительной сохранности, его тело представляет собой нетленные мощи с сохранением тканей. С ним в погребении обнаружен инвентарь хорошей сохранности: Евангелие в переплете с бронзовыми накладками и сохранившимися листами с текстом, напрестольный деревянный крест с рисунком распятия, элементами облачения с рисунком, одежда», — рассказал начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Приамурья Алексей Лохов. Это второе священническое погребение, которое обнаружили на раскопе. В 2025 году там нашли захоронение первого священника Амурской казачьей станицы Григория Затопляева, умершего в 1863 году.