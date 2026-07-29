Главную магистраль Комсомольска-на-Амуре открыли после ремонта по нацпроекту

В Комсомольске-на-Амуре комиссия приняла в эксплуатацию отремонтированный участок Комсомольского шоссе на отрезке от улицы Кирова до Степной. Работы велись в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На протяжении 1,6 км магистрали, соединяющей Центральный и Ленинский округа, подрядчики выполнили комплекс работ: заменили бордюры и дородные знаки, уложили новые асфальт, нанесли разметку и модернизировали систему наружного освещения. Кроме того, был демонтирован 120-метровый участок трамвайных путей, не эксплуатировавшихся длительное время.
Особое внимание уделили пешеходной инфраструктуре: на нечетной стороне обустроен новый тротуар, а на четной — восстановили покрытие от улицы Кирова до здания обувного центра.
— Капитального ремонта на этом участке не было более 15 лет, а тротуары не обновлялись свыше 20 лет. Теперь важнейшая городская артерия стала комфортной и безопасной как для автомобилистов, так и для пешеходов, — отметил глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев.
Кроме того, введены в эксплуатацию объекты на Магистральном шоссе у железнодорожного вокзала и на улице Орловской. На данных участках также заменили наружное освещение.
В планах городских властей завершить ремонтные работы еще трех объектов: второго участка улицы Пермской, проспекта Мира от площади Металлургов до Вокзальной, а также улицы Пропарочной.
Ранее подрядчики уже сдали часть улицы Пермской, участок Сусанина от Профсоюзной до Лазо и Московский проспект от Культурной до подстанции скорой помощи.
Параллельно управление дорожной деятельности проводит аукционы для определения подрядчиков на ремонт городских магистралей в 2027 году.