Главную магистраль Комсомольска-на-Амуре открыли после ремонта по нацпроекту

— Капитального ремонта на этом участке не было более 15 лет, а тротуары не обновлялись свыше 20 лет. Теперь важнейшая городская артерия стала комфортной и безопасной как для автомобилистов, так и для пешеходов, — отметил глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев.