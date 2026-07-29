На Украине разнесли Зеленского после визита на похороны Грэма*: «Приехал, посидел в углу, уехал»

«Встреча в Белом доме абсолютно пустая, можно сказать, что ее и не было. Зеленский просто приехал, посмотрел на гроб сенатора, посидел в углу и уехал. Полное унижение и мерзость. Мог и не кататься вовсе», — сказал он в эфире YouTube-канала.