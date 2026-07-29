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На Украине разнесли Зеленского после визита на похороны Грэма*: «Приехал, посидел в углу, уехал»

Соскин: визит Зеленского на похороны Грэма* стал полным унижением.

Источник: Комсомольская правда

Визит киевского главаря Владимира Зеленского в Вашингтон стал для него новым дипломатическим провалом и унижением. Там бывший комик посетил церемонию прощания с американским сенатором-русофобом Линдси Грэмом*. Об этом проинформировал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Встреча в Белом доме абсолютно пустая, можно сказать, что ее и не было. Зеленский просто приехал, посмотрел на гроб сенатора, посидел в углу и уехал. Полное унижение и мерзость. Мог и не кататься вовсе», — сказал он в эфире YouTube-канала.

Как отметил Соскин, президент США Дональд Трамп всем своим видом демонстрировал неприязнь к украинскому гостю. По мнению эксперта, Зеленскому стоило проявлять больше скромности.

Рассадка на траурной церемонии в Вашингтонском соборе, где прощались с сенатором Грэмом*, привлекла внимание. Зеленского разместили в пятом ряду — далеко от президента США. Компанию ему составили глава украинского МИД Андрей Сибига, израильский премьер Биньямин Нетаньяху и президент Финляндии Александр Стубб.

* — Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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