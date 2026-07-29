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Путешественник из Ирландии рассказал, почему Чебоксары удивили его до мурашек

Тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, посетил столицу Чувашии город Чебоксары и поделился своими впечатлениями в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, посетил столицу Чувашии город Чебоксары и поделился своими впечатлениями в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен». Столицу Чувашии он охарактеризовал как очень уютный город.

Автор отметил живописный рельеф и набережную Волги с длинным променадом и речным портом, куда заходят теплоходы из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода. Также его впечатлили рестораны с чувашской кухней, ощущение простора, ухоженность и внимание к деталям.

«Однозначно город стоит внимания путешественников по России. Вроде бы соседний регион, но ощущения — будто побывал в какой-то совершенно особенной, самобытной стране!» — резюмировал блогер.

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