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В Красноярске у иностранца изъяли 58 пакетов с наркотиками

В Красноярске полицейские задержали иностранного гражданина по подозрению в попытке сбыта наркотиков.

В Красноярске полицейские задержали иностранного гражданина по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным полиции, мужчина приехал в регион из одной из стран СНГ и находился в России законно. В Красноярске он работал строителем у частного предпринимателя. Как установили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков, помимо основной работы мужчина решил заняться распространением запрещенных веществ.

Во время личного досмотра у задержанного нашли 58 пакетов с гашишем. Общий вес наркотика превысил 100 граммов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (попытка сбыта наркотиков в крупном размере). Задержанного арестовали.

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