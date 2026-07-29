Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ: военные ликвидировали пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

Российские военные ликвидировали три пункта управления беспилотниками украинских войск в населённых пунктах Алексеево-Дружковка и Куртовка в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали три пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины в населённых пунктах Алексеево-Дружковка и Куртовка в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли расчёты артиллерии и операторы ударных дронов российской группировки войск «Юг». Ликвидированы беспилотники украинских войск, которые «противодействовали боевой работе штурмовых подразделений РФ в Краматорском районе».

«Два пункта управления беспилотными летательными аппаратами украинских боевиков были выявлены и ликвидированы в населённом пункте Куртовка в Дружковской городской общине. По одному из них отработала артиллерия, другой был поражен расчетом беспилотника. Ещё одно укрытие, из которого работал расчёт БПЛА, было ликвидировано расчётами ударных дронов 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск в районе Алексеево-Дружковки», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что ликвидация пунктов управления беспилотников нарушила систему управления беспилотной авиацией украинских войск.

Алексеево-Дружковка находится между городами Константиновка и Дружковка. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что российские военные полностью освободили Константиновку.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше