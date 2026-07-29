Жителю Северо-Енисейска вернут деньги за некачественный товар с известного маркетплейса

Стоимость товара составила 11 261 рубль. После первого включения покупатель обнаружил, что накопитель работает некорректно. Диагностика показала ошибки в работе и низкую скорость чтения. Мужчина пытался решить вопрос через маркетплейс и продавца, но вернуть деньги не удавалось. После этого он обратился в Роспотребнадзор.