Жителю Северо-Енисейска вернут деньги за некачественный товар с известного маркетплейса

Жителю Красноярского края вернут деньги за некачественный внутренний накопитель для компьютера, купленный через один из маркетплейсов. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Стоимость товара составила 11 261 рубль. После первого включения покупатель обнаружил, что накопитель работает некорректно. Диагностика показала ошибки в работе и низкую скорость чтения. Мужчина пытался решить вопрос через маркетплейс и продавца, но вернуть деньги не удавалось. После этого он обратился в Роспотребнадзор.
Специалисты управления направили запрос индивидуальному предпринимателю и напомнили о требованиях закона о защите прав потребителей. После вмешательства ведомства продавец сообщил, что заявка на возврат одобрена.
Теперь покупатель сможет вернуть товар и получить обратно деньги.