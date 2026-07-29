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Жителю Северо-Енисейска вернут деньги за некачественный товар с известного маркетплейса

Жителю Красноярского края вернут деньги за некачественный внутренний накопитель для компьютера, купленный через один из маркетплейсов.

Жителю Красноярского края вернут деньги за некачественный внутренний накопитель для компьютера, купленный через один из маркетплейсов. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Стоимость товара составила 11 261 рубль. После первого включения покупатель обнаружил, что накопитель работает некорректно. Диагностика показала ошибки в работе и низкую скорость чтения. Мужчина пытался решить вопрос через маркетплейс и продавца, но вернуть деньги не удавалось. После этого он обратился в Роспотребнадзор.

Специалисты управления направили запрос индивидуальному предпринимателю и напомнили о требованиях закона о защите прав потребителей. После вмешательства ведомства продавец сообщил, что заявка на возврат одобрена.

Теперь покупатель сможет вернуть товар и получить обратно деньги.

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