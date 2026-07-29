Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин рассказал об использовании ИИ в следственной работе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в своем интервью «Интерфаксу» рассказал о применении технологий искусственного интеллекта в деятельности правоохранителей. По его словам, ИИ уже активно внедряется в следственную практику. Технологии помогают при поиске и анализе цифровых следов, улучшении качества зафиксированных в цифровом формате следов преступлений, построении поисковых портретов преступников. Особенно востребован ИИ при исследовании больших.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в своем интервью «Интерфаксу» рассказал о применении технологий искусственного интеллекта в деятельности правоохранителей. По его словам, ИИ уже активно внедряется в следственную практику. Технологии помогают при поиске и анализе цифровых следов, улучшении качества зафиксированных в цифровом формате следов преступлений, построении поисковых портретов преступников. Особенно востребован ИИ при исследовании больших объемов информации — финансовых документов, детализации телефонных соединений, данных систем биометрической регистрации. «Применяемые решения позволяют не только распознать, классифицировать и выделить искомые объекты, но и производить более глубокую обработку различной информации», — отметил Бастрыкин. В качестве примера глава СК привел успешное использование программного обеспечения для анализа биометрических данных. В рамках уголовного дела о преступлении против общественной безопасности из массива более 3 тысяч видеофайлов общим объемом свыше 2 терабайт удалось идентифицировать более 400 человек. Полученные данные помогли установить лиц, причастных к сбору денежных средств для совершения деяний террористической и экстремистской направленности.