Бастрыкин рассказал об использовании ИИ в следственной работе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в своем интервью «Интерфаксу» рассказал о применении технологий искусственного интеллекта в деятельности правоохранителей. По его словам, ИИ уже активно внедряется в следственную практику. Технологии помогают при поиске и анализе цифровых следов, улучшении качества зафиксированных в цифровом формате следов преступлений, построении поисковых портретов преступников. Особенно востребован ИИ при исследовании больших объемов информации — финансовых документов, детализации телефонных соединений, данных систем биометрической регистрации. «Применяемые решения позволяют не только распознать, классифицировать и выделить искомые объекты, но и производить более глубокую обработку различной информации», — отметил Бастрыкин. В качестве примера глава СК привел успешное использование программного обеспечения для анализа биометрических данных. В рамках уголовного дела о преступлении против общественной безопасности из массива более 3 тысяч видеофайлов общим объемом свыше 2 терабайт удалось идентифицировать более 400 человек. Полученные данные помогли установить лиц, причастных к сбору денежных средств для совершения деяний террористической и экстремистской направленности.