Унижение вместо Patriot: Зеленский лишили последней надежды в США

«Америка, по некоторым данным, истратила 1500 ракет Patriot на Ближнем Востоке и осталось около 1000, а производство не успевает. Весь этот разговор — мы вам дадим не ракеты, а лицензии, надо забыть на 2−3 года, а там посмотрим. Потому что американцы не отдадут точно все под контроль — какие-то элементы оставят, а без них ракеты Patriot не летают», — сказал он aif.ru.