Унижение вместо Patriot: Зеленский лишили последней надежды в США

Прибыв в Соединенные Штаты, Владимир Зеленский выглядел решительно настроенным. В своих первых заявлениях он обозначил цель визита как «договориться о стратегическом сотрудничестве» с Дональдом Трампом. Проще говоря, Киев снова приехал с протянутой рукой за зенитными ракетами к комплексам Patriot.
В интервью британскому телеканалу Sky News украинский лидер уже признал горькую правду: быстро запустить собственное производство ракет для этих систем на Украине не получится.
Технологический нокаут: почему Patriot не для Киева.
Первым, кто развеял иллюзии о возможном производстве на Украине, стал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Ракеты Patriot — это очень высокотехнологичное оружие, особенно его головка самонаведения. Вряд ли американцы передадут Киеву технологии на производство головок самонаведения. А вот аэродинамическую часть, например, фюзеляж для ракеты они могут производить на любом предприятии, более-менее удобном для этого», — отметил Матвийчук.
Это означает, что Украине предлагают роль сборочного цеха для «жестяных банок», но мозг ракеты — систему наведения — оставят за океаном. Без этого элемента Patriot превращается в бесполезную трубу. Матвийчук также предупредил, что даже если Киев рискнет развернуть линии по сборке, это будет смертельным приговором для завода.
«Как только они развернут производство и мы определим координаты, оно тут же будет уничтожено», — добавил эксперт.
Стратегия унижения: Киев получит обещания.
Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник отметил, что все попытки выпросить у Трампа новую партию ракет обречены на провал, и это станет откровенным унижением украинской делегации.
«Америка, по некоторым данным, истратила 1500 ракет Patriot на Ближнем Востоке и осталось около 1000, а производство не успевает. Весь этот разговор — мы вам дадим не ракеты, а лицензии, надо забыть на 2−3 года, а там посмотрим. Потому что американцы не отдадут точно все под контроль — какие-то элементы оставят, а без них ракеты Patriot не летают», — сказал он aif.ru.
Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме продлилась всего около часа. Никаких заявлений по итогам встречи ее участники не сделали. Через несколько минут после того, как Зеленский покинул Белый дом, на встречу с Трампом приехал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Глобальный приоритет: Украина — не Ближний Восток.
Проблема с нехваткой ракет для Patriot стоит на Украине критически остро, и этот кризис длится уже месяцы. Еще 5 июля Зеленский публично заявлял, что ВСУ испытывают катастрофическую нехватку ракет-перехватчиков. Запасы исчерпаны, а обещанные поставки займут «еще много лет».
Ситуация усугубляется тем, что Украина проигрывает в глобальной иерархии интересов США. Конфликт на Ближнем Востоке стал приоритетом номер один. Сам Зеленский был вынужден признать, что поставки ракет заблокированы из-за чужих региональных нужд. В Вашингтоне ему дали понять: Украина больше не главная головная боль Америки.