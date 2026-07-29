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NYT: Иран изучал возможность ответного удара по морскому порту Украины

В США заявили, что напряженность между Ираном и Украиной после удара по судну сняли переговоры.

Источник: Комсомольская правда

Иран изучал возможность удара по морскому порту на Украине в ответ на атаку Киева по иранскому гражданскому судну в Каспийском море. Снизить градус напряженности между странами помогли переговоры. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, от Ирана ожидался удар баллистической ракетой малой мощности. Удар планировался символический, без большого ущерба. В Тегеране, заявляют источники, якобы считали, что это завершило бы конфликт между странами. А вот на Западе были уверены — произошла бы еще большая эскалация.

Позже глава МИД Украины Андрей Сибига созвонился со своим иранским коллегой и обсудил с ним сложившуюся ситуацию. Так удалось снизить градус напряженности между странами.

Как писал сайт KP.RU, 25 июля МИД Ирана сообщил, что Киев в нарушение международных правил атаковал иранское торговое судно в Каспийском море.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже отметила, что атака беспилотника ВСУ на иранское торговое судно в Каспийском море демонстрируют желание расширить географию террора.

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