NYT: Иран изучал возможность ответного удара по морскому порту Украины

Как отмечает издание, от Ирана ожидался удар баллистической ракетой малой мощности. Удар планировался символический, без большого ущерба. В Тегеране, заявляют источники, якобы считали, что это завершило бы конфликт между странами. А вот на Западе были уверены — произошла бы еще большая эскалация.