Эксперт Чебров оценил угрозу землетрясения в Японии российскому Дальнему Востоку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июля. /ТАСС/. Разрушительное землетрясение, произошедшее в Японии 28 июля, не угрожает российскому Дальнему Востоку. Таким мнением с ТАСС поделился руководитель камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров.
«Если со вчерашнего дня до нас не дошло, то уже и не дойдет. Сейсмособытие не угрожает ни Камчатке, ни другим регионам Дальнего Востока», — рассказал ученый.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 28 июля в районе префектуры Кумамото на южном японском острове Кюсю. Сейсмособытие стало одним из самых мощных в стране за последние годы. По японской шкале интенсивности землетрясений, которая в отличие от магнитуды отражает не выделившуюся при землетрясении энергию, а то, как толчки ощущаются на поверхности, оно было оценено в максимальные 7 баллов.