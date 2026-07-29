Депутат ГД рассказал, какие категории граждан освобождены от уплаты госпошлин

При наследовании госпошлина за свидетельство отсутствует у несовершеннолетних наследников и людей под опекой в связи с психическим расстройством, добавил Говырин. «Ее также не будут платить наследники банковских вкладов, страховых выплат, зарплаты, пенсий и авторских вознаграждений. Льгота распространяется на жилье, где наследник проживал вместе с умершим и продолжает жить после его смерти. С 25 июня 2026 года члены семей и близкие родственники участников СВО освобождены от пошлины за регистрацию унаследованного автомобиля. Государственная регистрация рождения и смерти проводится бесплатно для всех граждан», — рассказал депутат.