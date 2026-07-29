Депутат ГД рассказал, какие категории граждан освобождены от уплаты госпошлин

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Госпошлину уплачивают при подаче иска, оформлении наследства, регистрации имущества, замене паспорта, получении водительского удостоверения и совершении нотариальных действий и так далее. По состоянию на июль 2026 года Налоговый кодекс освобождает несколько категорий граждан от таких расходов полностью, причем объем льготы зависит от статуса человека и причины обращения, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
«Самое широкое освобождение действует для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших узников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также бывших военнопленных. С 2025 года они освобождены от всех госпошлин, предусмотренных соответствующей главой Налогового кодекса. Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы освобождены от оплаты при обращении в суды, к нотариусам и в органы ЗАГС», — указал он.
Участники СВО, мобилизованные, добровольцы, отдельные ветераны боевых действий, сотрудники силовых ведомств и волонтеры, работавшие на установленных территориях, освобождены от пошлины за замену утраченного или пришедшего в негодность паспорта и водительского удостоверения, пояснил Говырин. «С 20 февраля 2026 года льгота охватила волонтеров. Эти граждане и члены их семей также бесплатно обращаются в суд для установления юридически значимых фактов, признания человека безвестно отсутствующим или объявления его умершим. Госпошлина отсутствует и при оспаривании решений, действий или бездействия органов власти и должностных лиц», — сообщил депутат.
В судах от пошлины полностью освобождены истцы по трудовым спорам, требованиям о взыскании пособий и алиментов, делам о возмещении вреда здоровью, смерти кормильца, преступлении и незаконном уголовном преследовании, отметил Говырин. «Льгота действует по делам об усыновлении, защите прав ребенка, детей-сирот и людей, оставшихся без попечения родителей. Инвалиды I и II группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства, потребители по делам о ненадлежащем качестве товара, ветераны боевых действий и пенсионеры по спорам с пенсионными органами освобождены при цене иска до одного миллиона рублей», — сказал он.
При наследовании госпошлина за свидетельство отсутствует у несовершеннолетних наследников и людей под опекой в связи с психическим расстройством, добавил Говырин. «Ее также не будут платить наследники банковских вкладов, страховых выплат, зарплаты, пенсий и авторских вознаграждений. Льгота распространяется на жилье, где наследник проживал вместе с умершим и продолжает жить после его смерти. С 25 июня 2026 года члены семей и близкие родственники участников СВО освобождены от пошлины за регистрацию унаследованного автомобиля. Государственная регистрация рождения и смерти проводится бесплатно для всех граждан», — рассказал депутат.