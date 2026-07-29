Международный форум ИНТЕР ТАЙГАСТРО: команда норильских рестораторов перенимает опыт ведущих шеф-поваров

Идею создания норильского сета поддержал и шеф-повар Джамбулат Эюбов. «В Норильск часто приезжают туристы, и не всегда гости знают, что нужно выбрать, чтобы понять нашу кухню, — рассказал он. — Мы по возвращении с форума планируем сделать такой небольшой сет про историю этнической кухни, чтобы гость пришёл, заказал его и понимал, что сейчас ему подадут именно то, что у нас готовят чаще всего, что это наши блюда, это наши традиции. Блюд у нас очень много, целая северная кухня, северная история. Поэтому гость, придя к нам, не должен думать, что ему заказать, а имел возможность попробовать всего и по чуть-чуть».