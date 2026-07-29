Международный форум ИНТЕР ТАЙГАСТРО: команда норильских рестораторов перенимает опыт ведущих шеф-поваров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске, в Национальном центре «Россия» на Енисее, прошел международный форум в рамках коммуникационно-образовательного проекта ИНТЕР ТАЙГАСТРО.
Участники обмениваются знаниями, кейсами и идеями. Среди участников форума команда Агентства развития Норильска (АРН), представители гастросообщества Норильска и студенты Норильского техникума промышленных технологий и сервиса.
Как рассказала куратор программы «Арктическая академия сервиса» АРН Оксана Бруяка, цель участия команды из Норильска в фестивале Тайгэйр и форуме ИНТЕР ТАЙГАСТРО — познакомиться с проектами ведущих рестораторов Красноярска, поработать с ними, понять, как они раскрывают аутентичность.
«Рестораторы Норильска очень заинтересованы в этом, им интересна сама составляющая. Мы здесь не только показываем нашу территорию с точки зрения вкуса, но и как продукта, как аутентичности, как некого “вкуса земли”, — сказала она.
Говоря о ИНТЕР ТАЙГАСТРО, куратор программы «Арктическая академия сервиса» АРН отметила, что участники этого форума — практикующие повара и они рассказывают про свои реальные проекты, которые можно привнести в норильскую гастрономическую культуру.
«Мы с коллегами, нашими шеф-поварами и студентами обсудили возможность создания презентационного норильского сета, как это сделано в красноярском ресторане Тунгуска. Я думаю, что мы вернёмся с этой идеей, который бы показал и рассказал о нашей территории, о её молодой истории. Этот форум дает нам вектор направления, куда мы можем развиваться».
Идею создания норильского сета поддержал и шеф-повар Джамбулат Эюбов. «В Норильск часто приезжают туристы, и не всегда гости знают, что нужно выбрать, чтобы понять нашу кухню, — рассказал он. — Мы по возвращении с форума планируем сделать такой небольшой сет про историю этнической кухни, чтобы гость пришёл, заказал его и понимал, что сейчас ему подадут именно то, что у нас готовят чаще всего, что это наши блюда, это наши традиции. Блюд у нас очень много, целая северная кухня, северная история. Поэтому гость, придя к нам, не должен думать, что ему заказать, а имел возможность попробовать всего и по чуть-чуть».
Его очень впечатлило выступление шеф-повара из Бразилии и ее рассказ про благотворительность для жителей региона. «Это очень интересная и поучительная история. И я думаю, что здесь есть над чем подумать, поработать именно с этой темой», — поделился своими впечатлениями Эюбов.
Выпускник норильского техникума промышленных технологий и сервиса Бронников Дмитрий в Красноярск приехал в команде АРН.
Два дня он отработал на корнерах «Норильск — Красноярск: лаборатория вкуса» и от ресторана «Тунгуска» на фестивале Тайгэйр. А сегодня в ходе гастрономического форума узнал много нового и интересного из опыта уже состоявшихся шеф-поваров.
«Здесь я узнал, что нужно обращать внимание на локальный подтекст продуктов, на их историю, на то, как это может повлиять на общество. Важно, чтобы не терялась истории региона», — сказал он.
В целом фестиваль и форум стали очень полезными площадками для норильской команды.
Шеф-повар Джамбулат Эюбов в разговоре с корреспондентом НИА-Красноярск подчеркнул: «Это очень крутой фестиваль, где рестораны города не соревнуются друг с другом, а работают в команде, яркие, открытые, дружные. Они понимают, что делают одно общее дело».
Он также отметил большой вклад АРН в развитие гастрономии в заполярном городе и предоставление возможности участия в таких мероприятиях.
Так, по его словам, в Норильске при поддержке Агентства развития Норильска появилось единое сообщество рестораторов.
«Благодаря им мы объединились, мы начинаем выходить за пределы своего заведения. Я на каждом мероприятии говорю о том, что, мы не должны быть друг другу конкурентами. В нашей истории мы находимся на огромном “куске льда” и дальше у нас ничего нет. Мы должны держаться друг за друга и помогать друг другу. И сейчас, благодаря АРН мы начали дружить. Дальше в работе с агентством у нас большие планы — закрытые совместные ужины с шеф-поварами с разных заведений, создание познавательных сетов. Агентство развития Норильска дало толчок развитию гастрономии в городе. До них у нас такого не было. Спасибо!».