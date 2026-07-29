Новости Нижегородской области 29 июля: код бензина и маньяк-пироман

Уже с 8:00 АЗС на улице Горького в городе Ветлуга становится 29 июля площадкой для экспериментов: там тестируют отпуск топлива по Qr-кодам, полученным с помощью специального бота в Max. Нижегородские полицейские продолжают искать мужчину, который во дворе огромного жилого комплекса жестоко избил собаку. Несчастный пёс скулил на всю округу. А вот серийного поджигателя, палившего без разбору постройки в Володарском округе, уже задержали и отправили в СИЗО. О темах дня рассказывает nn.aif.ru.
Беспилотная опасность 29 июля в Нижегородской области.
Минувшую ночь сложно назвать спокойной: с 1:30 в регионе вновь действует режим беспилотной опасности. Жителей просят сохранять спокойствие, а увидев БПЛА, сообщать об этом по телефону 112.
Между тем уже известно, что Центральную Россию в ночь на 29 июля враг пытался вновь атаковать с воздуха — губернатор Рязанской областиПавел Малков сообщил о шести пострадавших от БПЛА на промышленном объекте.
Запал иссяк: серийный поджигатель арестован в Нижегородской области.
42-летнего мужчину, которого подозревают в целой серии поджогов, задержали в Володарском округе.
По данным следствия, весной 2026 года он запалил сарай в поселке Ильиногорск. Это подтвердила пожарно-техническая экспертиза. Было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества. А ещё полиция предполагает, что мужчина может быть причастен к поджогам в 2023—2024 годах в соседнем с Ильиногорском посёлке.
Расследование продолжается. Какое наказание теперь грозит маньяку-пироману, не уточняется.
Пёс скулил на всю улицу: полиция ищет нижегородца, жестоко обращающегося с животным.
Очевидцы были в ужасе — неизвестный мужчина во дворе многоквартирного жилого дома пытался догнать собаку, крича: «Иди сюда!» Потом он прижал животное к земле и с силой ударил об асфальт.
С балконов люди слышали: собака жалобно скулила на всю округу. Обитатели жилого комплекса в Кстове передали видео зоозащитникам. Они добавили: избив собаку, мужчина засунул её в машину и скрылся в неизвестном направлении. Потом на той же машине он вернулся уже один. Зоозащитники подали заявления в правоохранительные органы.
Кроме того, уезжая, мужчина поцарапал припаркованную рядом машину. Владелец предъявил претензии и предложил вызвать сотрудников ГАИ, однако злоумышленник скрылся с места ДТП.
Полиция проверяет все обстоятельства…
Погода в Нижегородской области 29 июля: освежающий дождь.
Днём 29 июля синоптики прогнозируют +22…+ 27 градусов тепла. Однако июльское тепло разбавит небольшой дождь.
Некоторые осадки ожидаются и вечером, а в ночь на 30 июля обещают уже полноценный дождь, за которым можно будет наблюдать под полной луной. Геомагнитный фон при этом будет спокойным.