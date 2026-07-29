Новости Нижегородской области 29 июля: код бензина и маньяк-пироман

Уже с 8:00 АЗС на улице Горького в городе Ветлуга становится 29 июля площадкой для экспериментов: там тестируют отпуск топлива по Qr-кодам, полученным с помощью специального бота в Max. Нижегородские полицейские продолжают искать мужчину, который во дворе огромного жилого комплекса жестоко избил собаку. Несчастный пёс скулил на всю округу. А вот серийного поджигателя, палившего без разбору постройки в Володарском округе, уже задержали и отправили в СИЗО. О темах дня рассказывает nn.aif.ru.