Как изменится жизнь россиян в августе: вступают в силу новые законы

Уголовное наказание грозит тем, кого уже дважды за год привлекали к административной ответственности за это, или лицам с неснятой судимостью по этой статье. С нарушителей будут взимать штрафы до 500 тысяч рублей. Также их смогут приговорить к обязательным или исправительным работам, ограничению или лишению свободы на срок до одного года.